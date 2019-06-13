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Бывший воспитатель детского лагеря в Ленобласти получил 17 лет за насилие над детьми

Жертвами насильника стали трое мальчиков 11, 13 и 14 лет

ТАСС, 13 июня. Бывшего воспитателя детского лагеря в Ленинградской области приговорили к 17 годам колонии строгого режима за насилие над тремя мальчиками, сообщает в четверг на своем сайте управление СК по Ленинградской области.

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 55-летний осужденный с 2014 по 2017 год работал воспитателем частного детского лагеря "Юный Кировец" в Гатчинском районе Ленобласти. Летом 2015 года мужчина совершил насильственные действия в отношении 11-летнего воспитанника лагеря, а в 2017 году - в отношении двух подростков 13 и 14 лет.

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