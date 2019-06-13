Девятый фигурант дела о хищении 585 млн руб. в ДС-банке отправлен под суд

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура России направила под суд девятого фигуранта уголовного дела о хищении 585 млн рублей из банка "Динамичные системы" ("ДС-Банк"). Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, "утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника председателя правления банка Виктора Аверина". Как и другим фигурантам, ему инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

"Как полагает следствие, с декабря 2015 года по апрель 2016 года в Москве Аверин в составе организованной группы с другими лицами похитил со счета банка 585 млн рублей. С этой целью была организована выдача заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам", - сообщили в Генпрокуратуре.

В результате банк обанкротился и у него была отозвана лицензия.

"В ходе следствия Аверин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве", - отметили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении восьми других членов преступной группы, в том числе организатора хищения, уже слушается в суде.

"Поджигатели банков"

По данным СК РФ, с августа 2015 года по апрель 2016 года участники организованной группы в составе фактического собственника КБ "ДС-банк" Ильдара Клеблеева, его доверенного лица Виталия Вергизова, руководителей банка Игоря Синюхина и Федора Цырульника, регистратора фирм-однодневок Андрея Кузнецова и сотрудников Центробанка Алексея Батракова и Дмитрия Каприелова под видом выдачи кредитов, носивших заведомо невозвратный характер, вывели на счета фирм-однодневок 585 млн рублей - все средства с корреспондентского счета ДС-банка.

Как ранее писал "КоммерсантЪ", в ходе следствия выяснилось, что подследственные считали себя "поджигателями банков" - покупали небольшие банки, использовали их для ряда операций, а затем выводили из банка последние средства. Так, бывший сотрудник милиции Виктор Аверин, по данным издания, до ДС-банка работал на разных должностях в Лефко-банке (лицензия отозвана в 2008 году), банке "Российский кредит", Транснациональном банке и Нота-банке (все три банка прекратили деятельность в 2015 году).