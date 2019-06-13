Более 20 полицейских пострадали в беспорядках в Теннеси

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Не менее 24 полицейских и два журналиста пострадали в столкновениях правоохранителей с горожанами, организовавшими протесты в связи с гибелью мужчины от рук сотрудников службы маршалов минувшей ночью в американском городе Мемфис (штат Теннесси). Об этом сообщил в четверг в своем Facebook мэр Мемфиса Джим Стрикленд.
"По крайней мере 24 полицейских получили ранения, шесть из них были доставлены в больницу. Не менее двух журналистов получили ранения. Многочисленные машины подверглись актам вандализма", - заявил градоначальник, добавив, что протестовавшие также обрушили бетонную стену около частного предприятия и разбили окна пожарного депо.
Мэр отметил "профессионализм и сдержанность" полицейских и пожарных, попавших под град камней и подвергшихся оскорблениям со стороны разгневанных жителей Мемфиса.
Беспорядки начались минувшей ночью после того, как сотрудники службы маршалов при попытке ареста применили табельное оружие и застрелили мужчину, объявленного в розыск. По данным бюро расследований штата Теннесси, подозреваемый на автомобиле "несколько раз врезался в служебную машину полицейских и потом выскочил с оружием" в руке. "Блюстители порядка, открыв огонь, убили этого человека. Полицейские не получили ранений", - уточнили в бюро. Начальник полиции округа Шелби Тами Сойер сообщила в своем Twitter, что имя убитого - Брэндон Уэббер.