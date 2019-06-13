Более 20 полицейских пострадали в беспорядках в Теннеси

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Не менее 24 полицейских и два журналиста пострадали в столкновениях правоохранителей с горожанами, организовавшими протесты в связи с гибелью мужчины от рук сотрудников службы маршалов минувшей ночью в американском городе Мемфис (штат Теннесси). Об этом сообщил в четверг в своем Facebook мэр Мемфиса Джим Стрикленд.

"По крайней мере 24 полицейских получили ранения, шесть из них были доставлены в больницу. Не менее двух журналистов получили ранения. Многочисленные машины подверглись актам вандализма", - заявил градоначальник, добавив, что протестовавшие также обрушили бетонную стену около частного предприятия и разбили окна пожарного депо.