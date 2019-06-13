Источник: в Ленобласти убита жена бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Жена бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова найдена мертвой в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В коттеджном поселке Новая Романовка убита супруга хоккеиста Максима Соколова", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области журналистам сообщили, что в частном доме, расположенном в коттеджном поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, было обнаружено тело хозяйки дома с явными признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). На месте происшествия был обнаружен также 17-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован. Позже на сайте регионального управления СК РФ уточнили, что обнаруженный на месте происшествия юноша был совершеннолетним - ему 18 лет.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, сообщение поступило от младшего брата госпитализированного юноши, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. По итогам разбирательства выяснилось, что молодой человек с ножом набросился на женщину.

Максим Соколов - бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. В настоящее время он завершил карьеру игрока и является старшим тренером молодежной хоккейной команды "СКА-1946".

Соколов в 2013 году в интервью изданию Championat.com сообщал, что у него в семье растут два сына. Газета "Санкт-Петербургские ведомости" в репортаже с матча между "СКА-1946" и "Динамо" в январе текущего года сообщала, что в петербургской команде играет сын Соколова, которого также зовут Максим. По данным официального сайта команды, 18-летний Максим Соколов играет в "СКА-1946" на позиции вратаря.

В новость были внесены изменения (19:32 мск) - уточняется возраст юноши в третьем абзаце.