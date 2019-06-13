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Спасатели ликвидировали пожар на заводе "Красный выборжец" в Петербурге

Данные о пострадавших пока не поступали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Пожар на территории завода "Красный выборжец" на севере Петербурга полностью ликвидирован. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС.

"Пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории завода "Красный выборжец" в двухэтажном неэксплуатируемом здании произошло возгорание в электрощитовых на площади 60 кв. м. Пожару был присвоен номер вызова 1бис. Сведения о пострадавших не поступали. Для тушения спасателям пришлось проложить несколько магистральных линий и провести пенную атаку.

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