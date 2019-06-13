СК проверит информацию о неоказании медпомощи, которая поступила на "Прямую линию"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. СУ СК по Калужской области проводит доследственную проверку информации о неоказании медицинской помощи девочке с онкологическим заболеванием, сообщила журналистам старший помощник руководителя ведомства Лилия Мошкова. Сообщение поступило в центр подготовки "Прямой линии" с президентом России, которая состоится 20 июня 2019 года.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, адресованному на "Прямую линию" с президентом Российской Федерации, о неполучении качественной медицинской помощи в областном учреждении здравоохранения", - сказала она.

Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о ребенке, у которого диагностирован рак печени. Якобы подруга матери больной девочки обратилась в центр по приему вопросов к "Прямой линии" с Владимиром Путиным, сообщив, что в областной больнице отказали в медицинской помощи. В пресс-службе СУ СК по Калужской области отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.