Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на вокзале и на двух станциях метро в Москве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрывов на Белорусском вокзале, а также на станциях метро "Белорусская" и "Арбатская". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил в полицию об угрозе взрыва на станциях метро "Белорусская" Замоскворецкой линии, "Арбатская" Арбатско-Покровской линии и на Белорусском вокзале. Экстренные службы проверяют все три объекта на предмет минирования, для этого применяются, в том числе, кинологи с собаками",- сказал собеседник агентства.

По его словам все три транспортных объекта работают в штатном режиме.

С начала 2019 года неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда объектов инфраструктуры в Москве и Подмосковье. Все сообщения проверяли оперативные службы, взрывных устройств нигде обнаружено не было.