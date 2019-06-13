Восстановлено нарушенное стихией энергоснабжение в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Энергоснабжение в Калининградской области, нарушенное в четверг ливнем с грозой, полностью восстановлено, сообщили ТАСС в пресс-службе энергокомпании "Россети Янтарь".

"Энергоснабжение потребителей, нарушенное в результате действия природной стихии, восстановлено полностью", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее на несколько часов лишились электричества почти 1,4 тыс. человек - потребители девяти населенных пунктов в нескольких районах области, отключенными в общей сложности оказались 29 трансформаторных подстанций.

В областном центре - Калининграде, по информации заместителя главы города - председателя комитета городского хозяйства Александра Купцова, "все коммунальные службы и службы, связанные с данным видом деятельности - муниципальное предприятие "Гидротехник" и иные, все на рабочих местах, устраняют последствия потопления улиц, прочищают ливневую канализацию".

По его словам, за час с небольшим, "в Калининграде выпало 26 мм осадков, что близко к критической отметке, при которой надо объявлять чрезвычайную ситуацию". По данным горадминистрации, с начала июня по сегодняшний день, в городе выпало в общей сложности 27 мм осадков. В результате ливня многие улицы оказались подтопленными, что затруднило движение транспорта и привело к образованию автомобильных пробок, добавил Купцов.

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Олег Кутин отметил, что специалисты будут промывать и чистить ливневые колодцы от песко-соляной смеси, которая попала в них после посыпки дорог в зимние месяцы. Это, считает он, позволит избежать повторения ситуаций с подтоплением магистралей, которые периодически происходят в сильные дожди.