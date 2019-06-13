На востоке Москвы горит Измайловский кремль

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Музейный комплекс Измайловского кремля загорелся на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожар начался по адресу Измайловское шоссе, 73Ж. Там находится Измайловский кремль. Возгорание произошло на первом этаже, огонь переходит на второй. На место прибыли пожарные, идет борьба с огнем", - рассказал собеседник агентства.

Собеседник агентства добавил, что площадь пожара составляет 50 кв. м.

По его словам, возгорание удалось локализовать.

"На данный момент возгорание локализовано. Горит деревянное здание переменной этажности. Информация о пострадавших не поступала", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления МЧС ТАСС подтвердили факт пожара по указанному адресу, однако подробности не уточнили.

Измайловский кремль - это музейно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах на территории усадьбы Измайлово. Он представляет собой деревянные постройки, стилизованные под русское зодчество XVI-XVII веков (неоисторизм). По состоянию на 2018 год, кремль в Измайлове состоит из восьми музеев и выставочных площадок: Музея русской народной игрушки, Музея основания русского флота, Музея истории русской водки, Музея хлеба, музея миниатюр "Всемирная история в пластилине", клуба-музея-лектория "Традиционные Маски и Фигуры мира", Московского музея анимации, а также выставки "Япония. Куклы, сказки, легенды".

В новость были внесены изменения (23:12 мск) - приводится информация о локализации пожара.