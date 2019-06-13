Полицейские задержали подозреваемого в нападении на журналистку в Калуге

ТАСС, 14 июня. Сотрудники патрульно-постовой службы управления МВД по Калужской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на журналистку телеканала ГТРК "Калуга", которое произошло 5 июня. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Калуге по подозрению в совершении нападения на журналистку задержали местного жителя. Мужчина был задержан и доставлен в опорный пункт полиции, где участковому уполномоченному рассказал о том, что действительно стал участником конфликта с девушкой на пересечении улиц Чижевского и Московской в Калуге", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД по Калужской области отметили, что подозреваемого доставили в медицинское учреждение из-за выраженных особенностей поведения.

Нападение на журналистку Ольгу Белоусову произошло в 5 июня на перекрестке улиц Московская и Чижевского в Калуге. Мужчина какое-то время шел за ведущей, а на пешеходном переходе начал избивать ее и выкрикивать оскорбления.