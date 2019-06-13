Источник: борт из Санкт-Петербурга в Тбилиси задерживается на 16 часов по техпричинам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Санкт-Петербурга в Тбилиси задерживается более чем на 16 часов по техническим причинам, сообщил ТАСС источник в авиационных службах Северо-Западного округа.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс номер U62801 должен был вылететь в 08:55 мск в четверг, однако сейчас его время отправления назначено на 01:00 мск пятницы. В графе соответствующего рейса обозначено, что он задержан.

"Самолет задержался по техническим причинам. Сейчас борт уже прибыл, скоро улетят", - сказал собеседник агентства.

ТАСС запросил в компании "Уральские авиалинии" информацию о причинах задержки рейса, но сведения пока не предоставлены.