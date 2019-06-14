В Сахалинской области перевернулся пассажирский автобус

ТАСС, 14 июня. ДТП с участием пассажирского автобуса произошло недалеко от города Анива на Сахалине, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

"На трассе Южно-Сахалинск - Холмск перевернулся пассажирский автобус. Пока сообщается о двух пострадавших, серьезных травм нет", - сказал представитель пресс-службе.

На место выехали сотрудники полиции.

По данным УМВД России по региону, 32-летний водитель автобуса "Дэу" на 27-м км трассы не справился с управлением и съехал в кювет. На момент происшествия в автобусе, по предварительным данным, находились семь пассажиров.

В новость были внесены изменения (04:29 мск) — добавлена информация МВД