В Забайкалье задержали сторонника ИГ

ЧИТА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае сторонника международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название запрещенного в РФ "Исламского государства"- прим. ТАСС), прибывшего в Читу для приобретения оружия и боеприпасов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального Управления ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность 23-летнего гражданина России, сторонника международной террористической организации ИГИЛ, прибывшего в Читу из другого субъекта РФ с целью нелегального приобретения оружия и боеприпасов. Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности". Кроме того, злоумышленник "изыскивал возможность приобретения огнестрельного оружия, в том числе автоматического и боеприпасов".

В настоящее время органами безопасности проводятся следственно-оперативные мероприятия по выявлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и установлению его преступных связей.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.