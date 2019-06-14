Новосибирский суд приговорил к 8,5 года обвиняемого в убийстве болельщика

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Житель Новосибирска был признан виновным в убийстве болельщика футбольного клуба "Енисей", совершенном в ноябре 2017 года, и приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, сообщается в пятницу на сайте суда.

В ноябре 2017 года 30-летний болельщик красноярского футбольного клуба "Енисей" погиб в результате массовой драки болельщиков в Новосибирске. СК возбудил дело после обнаружения тела мужчины в Заельцовском районе Новосибирска, источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о погибшем болельщике из Красноярска. В декабре 2017 года подозреваемый был задержан.

"По приговору суда, Афанасьев В. П. признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении, где также уточняется, что Афанасьев находится под стражей.

Обвиняемый повалил потерпевшего на землю и нанес не менее четырех ударов кулаками по голове и еще не менее двух ударов руками и ногами по туловищу. В результате этого потерпевший погиб на месте от закрытой черепно-мозговой травмы. Приговор в законную силу пока не вступил.