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В Астрахани задержаны семь человек по подозрению в организации незаконной миграции

По имеющимся данным, криминальную организацию создал мужчина 65 лет

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полицейские из Главного управления угрозыска МВД РФ задержали семь человек по подозрению в организации нелегальной миграции. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Астраханской области пресечена деятельность участников преступного сообщества, подозреваемых в организации незаконной миграции", - сообщила Волк. Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны семь участников организованной группы.

"По имеющейся информации, 65-летний мужчина создал криминальную организацию, участники которой обеспечивали нелегальное пересечение иностранными гражданами российской границы за денежное вознаграждение. Также они изготавливали фиктивные документы, дающие право на пребывание и осуществление трудовой деятельности в различных регионах Российской Федерации. Предполагаемый организатор предоставлял иностранцам для временного проживания арендуемое помещение, где располагалось кафе, а его 38-летний сообщник - свою квартиру", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции по предварительному сговору"). Предполагаемому организатору и активному участнику преступного сообщества предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ ("Создание, руководство и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения").

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