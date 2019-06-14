Суд в Новосибирске продлил на два месяца домашний арест замглавы клиники Мешалкина

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска продлил на два месяца домашний арест заместителю директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения (клиники Мешалкина), члену-корреспонденту РАН Евгению Покушалову, который обвиняется в хищении более 1 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В феврале замдиректора клиники Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники. Уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

"Продлить меру пресечения Покушалову Евгению Анатольевичу в виде домашнего ареста до 19 августа", - сказала судья.

В июне текущего года был задержан бывший директор клиники Мешалкина, академик РАН Александр Караськов с супругой, также работавшей в клинике. 5 июня Центральный районный суд должен был избрать меру пресечения для Караськова, однако ходатайство о заключении под стражу вернули следствию из-за неявки в суд подозреваемого. Как сообщила ТАСС его дочь, Караськова госпитализировали в Новосибирскую клиническую горбольницу в связи с обострением кардиологического заболевания. Супруга Караськова - Ирина Бойцова - была арестована на два месяца 5 июня, 12 июня также на два месяца был арестован сам Караськов.

Академик уволился с поста директора клиники 17 мая по собственному желанию. Он также покинул областное Законодательное собрание из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создан в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.