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Журналиста дагестанского издания "Черновик" доставили в следственные органы

По данным источника, Абдулмумина Гаджиева подозревают в финансировании терроризма

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Журналист дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев доставлен в следственные органы после обысков в его доме, сообщается в пятницу на сайте издания.

"Сегодня, 14 июня, в доме редактора отдела газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева сотрудники Следственного управления СКР по Республике Дагестан провели обыск. Сам он по итогам мероприятия доставлен в следственные органы", - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, в чем подозревается или обвиняется Гаджиев, уточняет издание.

Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что журналиста подозревают в финансировании терроризма. "Финансирование терроризма, задержан он, еще человек и в Москве журналист", - сказал он.

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