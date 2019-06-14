Учебно-тренировочный самолет разбился в центре Вьетнама

ХАНОЙ, 14 июня. /ТАСС/. Два летчика погибли в результате падения учебно-тренировочного самолета Як-52 ВВС Вьетнама в пятницу в пригороде населенного пункта Нячанг центральной провинции Кханьхоа. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Вьетнама.

Трагедия произошла во время выполнения экипажем тренировочного полета. Через 25 минут после вылета с базы связь с самолетом прервалась. Спасательные службы обнаружили рухнувший самолет неподалеку от авиабазы. Один из летчиков скончался на месте аварии, второй - по дороге в больницу.