Сотрудники УФСБ ликвидировали мастерскую по изготовлению и переделке оружия в Самаре

ТАСС, 14 июня. Сотрудники управления ФСБ по Самарской области задержали двух местных жителей, которые подозреваются в незаконном изготовлении, переделке и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом в пятницу сообщается в пресс-релизе ведомства.

"В результате проведенного УФСБ России по Самарской области комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность преступной группы, причастной к незаконному изготовлению, переделке и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, два местных жителя были задержаны при попытке сбыта переделанного под стрельбу боевыми патронами охолощенного пистолета Р-411. В ходе обысков сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли из незаконного оборота три пистолета, переделанных под боевые, и 33 боеприпаса калибра 9 мм, также были изъяты основные части оружия и специальное оборудование для переделки оружия.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении задержанных по статьям УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") и ("Незаконное изготовление оружия"). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.