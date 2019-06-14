На парковке торгового центра "Мега" в Ленинградской области частично обрушилось перекрытие

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Частичное обрушение перекрытия произошло утром в пятницу на парковке торгового центра "Мега Дыбенко" во Всеволожском районе Ленинградской области, поврежден автомобиль. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе торгового центра.

"Во время проведения строительных работ произошло частичное обрушения перекрытия на парковке. Поврежден один автомобиль, строительные работы приостановлены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во время ЧП никто не пострадал.

Данную информацию ТАСС подтвердили в экстренных службах.

Представители "Меги" отметили, что из-за происшествия будет закрыт торговый центр, кроме магазина IKEA, который находится в отдельном здании. На место прибыли эксперты для обследования обрушения и его последствий.