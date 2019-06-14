Пассажира сняли с авиарейса Владивосток - Новосибирск за угрозу расправы с экипажем

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Полицейские аэропорта города Владивостока задержали агрессивного пассажира рейса Владивосток - Новосибирск из-за поступивших от него угроз и грубой нецензурной брани, сообщается на официальной странице Управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу в Instagram.

"Из-за действий мужчины по пути к взлетной полосе командиром экипажа было принято решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву и снятии дебошира с рейса. 32-летний житель Приморского края, находясь на борту воздушного судна, высказывал намерения физической расправы в отношении членов экипажа судна, а также других пассажиров рейса и выражался грубой нецензурной бранью", - говорится в опубликованном сообщении.

В нем также отмечается, что задержанный мужчина отказался от медицинского освидетельствования. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ, ему предъявлено обязательство о явке. Проводится проверка.