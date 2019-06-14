В Самарской области задержан подозреваемый в убийстве малолетней падчерицы

САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали 41-летнего жителя Тольятти по подозрению в убийстве его падчерицы 2016 года рождения. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Самарской области.

"Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти возбудил уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В настоящее время подозреваемому по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в ходе допроса он полностью признал свою вину", - сказано в сообщении.

По версии следствия, 9 июня 2019 года подозреваемый, находясь в квартире по месту проживания в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные удары по голове своей падчерице. От полученных повреждений девочка погибла. Во время происшествия мать ребенка находилась на работе, а когда вернулась, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, но спасти ребенка не удалось.