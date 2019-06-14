Суд приговорил бывшего директора "Водоканала" Сочи к одному году и пяти месяцам колонии

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд приговорил экс-директора МУП Сочи "Водоканал" Сергея Винарского по обвинению в превышении должностных полномочий к одному году и пяти месяцам колонии-поселения. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В декабре 2017 года в возглавляемый Винарским "Водоканал" с заявлением о подключении дома на улице Белорусской Адлерского района обратился застройщик. По данным следствия, мужчина предоставил документы, выполненные с нарушениями. Однако Винарский вместо того, чтобы отложить заключение договора, заключил с ним договор, в результате чего предприятию и городу был причинен ущерб в размере более 38 млн рублей.

"Суд согласился с предложением гособвинителя. Вынес обвинительный приговор в отношении Винарского, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год пять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщили в пресс-службе ведомства. Приговор в силу не вступил, в течение 10 дней его можно обжаловать в суде высшей инстанции.

Винарский был задержан в конце октября 2018 года. Вместе с ним по делу о превышении должностных полномочий был арестован заместитель мэра Сочи Иван Бомбергер и директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимир Малов, ставший фигурантом уголовного дела о халатности.

Помимо этого, весной прошлого года был арестован первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит, ему вменялось превышение должностных полномочий, в результате чего дольщикам причинен ущерб на 400 млн рублей. В октябре суд заключил под стражу обвиняемого в коррупции первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина.