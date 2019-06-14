Источник: Кокорин и Мамаев смогут подать ходатайство об УДО по прибытии в колонию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после прибытия в колонию. Это разъяснил источник ТАСС во ФСИН.

"Условно-досрочное освобождение может быть применено после фактического отбытия трети срока назначенного наказания за преступление средней тяжести, но не ранее чем через полгода после фактического отбытия наказания. С учетом того, что фигурантам дела назначили наказания в виде 1 года 5 месяцев и 1 года 6 месяцев, треть назначенного срока уже прошла. Фактический срок отбывания подразумевает и срок нахождения под стражей, зачтенный в срок приговора", - пояснил источник. С учетом применения закона "день за полтора" (зачета одного дня в СИЗО за полтора дня в колонии общего режима) фактически отбытый фигурантами дела срок лишения свободы составляет уже год (369 дней).

"Таким образом, фактически они смогут подать ходатайство об УДО по прибытии к месту лишения свободы, поскольку ходатайства рассматриваются по месту отбытия наказания. Единственное, администрация колонии не сможет дать рекомендацию о применении или неприменении к ним УДО, но может быть учтена характеристика из СИЗО", - пояснил источник. В дальнейшем все будет зависеть от решения суда.

После рассмотрения апелляции приговор по делу о двух драках в Москве вступил в силу. Осужденных отправляют к месту лишения свободы в течение 10 суток с момента поступления в СИЗО извещения суда о вступлении приговора в силу.