Младший сын бывшего хоккеиста сборной России Соколова задержан по делу об убийстве матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Следователи задержали 15-летнего сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова по делу об убийстве 45-летней матери. Как сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области, несовершеннолетний уже допрошен в качестве подозреваемого.

Жена Максима Соколова была найдена мертвой в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области в четверг. На месте происшествия также был обнаружен 18-летний старший сын Соколова с телесными повреждениями, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

"По подозрению в совершении преступления следователем СК РФ в процессуальном порядке задержан 15-летний сын погибшей женщины. Молодой человек допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого, в ходе допроса он подробно изложил свою версию событий", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что сообщение о преступлении поступило от младшего брата госпитализированного юноши, который заявил, что у брата произошел конфликт с матерью. По его словам, молодой человек с ножом набросился на женщину, а после нанес ранение и себе. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Максим Соколов - бывший вратарь, член олимпийской сборной России на играх в Турине в 2006 году. Он является серебряным (2002 год) и бронзовым (2005 год) призером чемпионатов мира в составе сборной России. Соколов также выступал за петербургский СКА. В настоящее время он завершил карьеру игрока и является старшим тренером молодежной хоккейной команды "СКА-1946".