Суд арестовал бывшего и.о. главы администрации Рязани по делу о детской площадке

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 августа 2019 года в отношении обвиняемого Карабасова", - сказала представитель суда.

Экс-чиновник был задержан накануне, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По словам его адвоката Эдуарда Видакаса, Карабасов не признает вину.

Сергей Карабасов ушел в отставку 30 мая этого года.

16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам. В рамках расследования этого дела были задержаны руководитель управления энергетики и ЖКХ Рязани Игорь Ковалев и гендиректор ООО "Уютный дом 62" Михаил Пузанов, им также вменяется ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сумма ущерба - та же, что и стоимость площадки - 4,95 млн рублей. Ковалев отправлен под домашний арест, Пузанов арестован.

По данным следствия, Ковалев, занимая пост в администрации Рязани, вступил в преступный сговор с Пузановым, Карабасовым и другими не установленными следствием лицами и путем изготовления актов выполненных работ в рамках муниципального контракта перевел средства из государственного бюджета на счет другого фигуранта дела о мошенничестве. Ковалев, признавший вину частично, отправлен под домашний арест.