Под Волгоградом задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Волгоградские полицейские при содействии коллег из Воронежской области задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"На территории Урюпинского, Нехаевского и Алексеевского районов Волгоградской области, а также города Калач Воронежской области были зафиксированы несколько десятков фактов сбыта поддельных банковских двухсотрублевых банкнот. Подозреваемый в сбыте фальшивок 61-летний житель станицы Нехаевской задержан", - сказали в пресс-службе.

В ходе обыска в доме подозреваемого полицейские обнаружили более 30 двухсотрублевых купюр, изготовленных с применением компьютерной техники. Также было изъято около 150 листов формата А4 с изображением поддельных банковских билетов номиналом 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. В полиции отметили, что, со слов задержанного, он пошел на подделку денег из-за большого количества неоплаченных кредитов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.