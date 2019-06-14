Пожар в историческом здании на Пречистенке в Москве локализован

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пожар в историческом здании на улице Пречистенке в центре Москвы локализован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В 11:35 мск пожар локализован на площади 200 кв. м", - сообщили в столичном МЧС.

На месте работает 12 единиц техники, порядка 40 человек личного состава. В настоящее тушение продолжается, ведется проливка конструкций.

Информация о пожаре в здании по адресу: улица Пречистенка, д. 36, стр. 1, поступила в 10:10 мск, пожару был присвоен второй повышенный уровень сложности.

Согласно данным из открытых источников, по адресу: Пречистенка, 36, строение 1, располагается памятник архитектуры, жилой дом Наумовых-Волконских. С 1926 года в здании размещается библиотека имени Н. К. Крупской. С конца 1960-х годов в здании размещалась мастерская реставратора Саввы Ямщикова.