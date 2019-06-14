Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу защиты журналиста Голунова на его домашний арест

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу снял с рассмотрения жалобу защиты журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, с которого ранее были сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, передает корреспондент ТАСС.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Снять жалобу с рассмотрения", - постановила судья.

Тем самым суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, представитель которой заявил об отсутствии оснований для продолжения производства по делу. "По данному делу не имеется предмета судебного контроля", - сказал прокурор.

Защита Голунова просила вернуть дело в суд первой инстанции для устранения имеющихся в нем нарушений. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.