Голунов намерен добиваться отмены решения суда о своем домашнем аресте

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в пятницу рассказал, что будет добиваться отмены решения суда о заключении под домашний арест по делу о хранении наркотиков, передает корреспондент ТАСС.

"Я попал в странную ситуацию - было принято решение о моем домашнем аресте, потом дело было прекращено, но решение об аресте не отменено. Я буду настаивать на том, чтобы судебное решение о моем домашнем аресте было отменено, а не просто этот вопрос снят с рассмотрения", - рассказал Голунов.

Мосгорсуд в пятницу снял с рассмотрения и прекратил производства по жалобе защиты Голунова на заключение его под домашний арест. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, представитель которой заявил об отсутствии оснований для продолжения производства по делу. "По данному делу не имеется предмета судебного контроля", - сказал прокурор. Защита просила вернуть дело в суд первой инстанции для устранения нарушений. Суд в удовлетворении этого ходатайства отказал.

"Я надеюсь, что эта ситуация [широкая огласка связанного с ним инцидента] внесет изменения в розыскную практику. У каждого человека должно быть право на защиту", - сказал журналист.

Голунова задержали на Цветном бульваре 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. Также в полиции заявили, что нашли еще 5 граммов кокаина в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил журналиста Голунова под домашний арест. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Коллеги Голунова провели пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, с требованием освободить его. МВД после проверки обстоятельств задержания Голунова сняло с него обвинения.