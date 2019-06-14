Суд в Татарстане приговорил к длительным срокам обвиняемых в убийстве студента из Чада

КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Верховный суд Татарстана приговорил к 24 и 24,5 года колонии соответственно Руслана Архипова и Романа Халилова, обвиняемых в убийстве студента Казанского федерального университета (КФУ) Махджуба Тиджани Хассана из Республики Чад, совершенном в 2017 году, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Кроме Архипова и Халилова, на скамье подсудимых оказались Ростислав Малахов и Адель Аскаров. Первоначально они обвинялись в том, что были в составе неонацистской группировки. В мае 2019 года коллегия присяжных Верховного суда республики признала Архипова и Халилова виновными в убийстве студента и ряде эпизодов нападения на лиц неславянской внешности. Присяжные оправдали Малахова по ряду эпизодов и признали Аскарова заслуживающим снисхождения.

"Назначить Халилову наказание в виде 24 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, Архипову - 24 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

Гособвинитель в прениях предложил назначить Архипову и Халилову по 24 года 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, Малахову и Аскарову - 3 года и 3 месяца в колонии строгого режима и 5 лет колонии общего режима соответственно. Суд назначил Малахову наказание в виде трех лет в исправительной колонии строгого режима, Аскарову - 4 лет в исправительной колонии общего режима.

По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, тело студента обнаружили 16 февраля 2017 года в Казани у дома по улице Аделя Кутуя. На нем имелись признаки насильственной смерти, а именно - множественные колото-резаные раны грудной клетки, открытая черепно-мозговая травма. Ведомство сообщило о задержании Архипова и Халилова по подозрению в совершении преступления 7 марта 2017 года.