Полицейские Чувашии задержали гражданина Египта по подозрению в мошенничестве

ТАСС, 14 июня. Полиция Чувашии задержала гражданина Египта, который получал от своих соотечественников деньги, обещая помочь с поступлением в медицинские вузы России. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД по республике.

"Мужчина подозревается в 8 эпизодах мошенничества в отношении своих соотечественников, которым он обещал содействие при поступлении в медицинские вузы России. В настоящий момент в отношении 39-летнего гражданина Египта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере")", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, за помощь в поступлении в медицинские вузы граждане передали злоумышленнику по $8 тыс. каждый. После этого мужчина привозил их в Чувашию и скрывался. Потерпевшие стали обращаться с заявлениями в отделы полиции управления МВД России по городу Чебоксары.

Оперативники установили личность и местонахождение предполагаемого мошенника. Для его задержания полицейские выехали в Москву. На данный момент он арестован.