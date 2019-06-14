Полиция возбудила уголовное дело после осквернения памятника Ельцину в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника первому президенту РФ Борису Ельцину в Екатеринбурге. Подозреваемый задержан, сообщил в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным местных СМИ, инцидент произошел вечером 8 июня. Мужчина изрисовал баллончиком буквы на памятнике.

"По данному факту после детального разбирательства сотрудники отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по признакам состава преступления статьи "Вандализм". Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал он.

Горелых добавил, что мужчина был ранее судим. В 1990-х годах по статье 206 УК РСФСР ("Хулиганство"), в 2006 году проходил по статье "Клевета", однако наказание в местах лишения свободы не отбывал, так как было примирение сторон.

Памятник Ельцину неоднократно подвергался актам вандализма. Самый известный случай произошел летом 2012 года, когда монумент облили синей краской, на постаменте были сбиты буквы. В 2017 году его пытались поджечь.

Монумент представляет собой стелу высотой 10 метров, выполненную из белого мрамора. Он был открыт в феврале 2011 года президентом РФ на тот момент Дмитрием Медведевым в 80-летний юбилей со дня рождения Ельцина.