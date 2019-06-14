Трем сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве своего отца Михаила Хачатурян. Об этом ТАСС сообщил адвокат Алексей Липцер, представляющий интересы старшей сестры Крестины.

"Статья вменяется сестрам та же - пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По фабуле обвинения, все сестры принимали участие в инкриминируемом им преступлении", - сказал защитник. Накануне СК предъявил обвинение средней сестре Ангелине.

При этом в обвинении следствие указывает, что действия сестер были спровоцированы действиями потерпевшего Михаила Хачатуряна. Защита намерена обжаловать в прокуратуру квалификацию преступления и настаивает на прекращении уголовного преследования сестер в связи с их непричастностью к убийству. Следствие по делу пока не окончено.

Три сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом из-за того, что он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд Москвы изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.