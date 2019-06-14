Полицейский насмерть сбил пешехода в Саратове

САРАТОВ, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции стал участником дорожной аварии, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

"В Саратове водитель автомашины ВАЗ-2112 на освещенном участке автодороги в зоне нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть мужчину, который в результате ДТП погиб на месте. В ходе проверки установлено, что автомобилем управлял сотрудник ППСП УМВД России по Саратову", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что авария произошла в ночь на 13 июня. Полицейский находился в гражданской одежде в свободное от службы время. "Анализы участников ДТП направлены для проведения экспертизы", - отмечается в сообщении.