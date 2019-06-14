Пять человек пострадали в массовой драке в Пензенской области

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате массовой драки в селе Чемодановка в Пензенской области. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой УМВД России по Пензенской области.

"В результате конфликта телесные повреждения получили пять человек, двое из которых госпитализированы в медицинское учреждение. По данному факту возбуждены уголовные дела по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что сейчас устанавливается число участников драки. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.