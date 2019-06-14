Подросток погиб в Нижегородской области от удара током, когда делал селфи

ТАСС, 14 июня. Следователи проводят проверку после гибели от удара электрическим током 14-летнего подростка, которых хотел сделать селфи на опоре ЛЭП в городе Первомайске Нижегородской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Нижегородской области.

"12 июня в вечернее время около г. Первомайска Нижегородской области 14-летний подросток получил поражение электрическим током. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 12 июня группа подростков каталась на велосипедах рядом с линиями электропередач рядом с городом Первомайском. Один из подростков захотел сделать селфи и забрался на одну из опор ЛЭП. Встав во весь рост, ребенок получил удар переменным током напряжением около 110 тыс. вольт, после чего упал с высоты около 15 м. Он был госпитализирован в больницу, где в тот же день скончался.