В издании "Черновик" назвали абсурдными обвинения в адрес журналиста Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 14 июня. /ТАСС/. Следственные органы подозревают журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева в содействии террористической деятельности, утверждается в пятницу на сайте издания.

"Редактор отдела "Религия" дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации") и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности")", - говорится в сообщении.

Гаджиев задержан сотрудниками следственных органов после обысков в своем доме, отмечает издание. "По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета Абу Умара Саситлинского (основатель исламского фонда "Мухаджирун" Исраил Ахмеднабиев, объявлен в розыск за терроризм - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Редакция издания называет это обвинение "абсурдным", указывая, что Гаджиев "не имел с ним (Саситлинским - прим. ТАСС) контактов".

"Мы будем требовать снять с Гаджиева все абсурдные обвинения и требовать привлечь к ответственности тех, кто откровенно выдумывает обвинения и формирует пустые уголовные дела, ломающие людям судьбы", - говорится на сайте "Черновика". Абдулмумин Гаджиев - один из старейших сотрудников редакции, его статьи религиозной тематики "всегда находили позитивный отклик у читателей и широко обсуждались", уточняется на сайте издания.

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Республике Дагестан провели обыски в доме Гаджиева 14 июня. Сам он был доставлен в следственные органы. Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что журналиста подозревают в финансировании терроризма.

Официальными комментариями от правоохранительных и следственных органов Дагестана о задержании Гаджиева ТАСС пока не располагает.