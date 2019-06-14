Активистке "Открытой России" Шевченко продлили домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил до 17 сентября срок домашнего ареста активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ее адвокат Сергей Ковалевич.

Суд поместил Шевченко под домашний арест на время следствия по обвинению по статье 284.1 УК РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности").

"Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил [домашний арест] до 17 сентября на три месяца. Ничего нового не прозвучало. Следствие не уложилось в срок, ссылалось на большой объем следственных действий, назначение экспертиз, получение заключений", - сказал адвокат.

Ковалевич добавил, что он ходатайствовал перед судом о разрешении для своей подзащитной прогулок. "Также суд не счел возможным разрешение ей прогулок", - утонил он.