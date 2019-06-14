Экс-главврач онкологического диспансера в Пензе осужден на пять лет колонии за взятки

ПЕНЗА, 14 июня. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Пензы в пятницу приговорил к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 11 млн рублей бывшего главврача областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова по обвинению в получении взяток. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

"Приговором Железнодорожного районного суда Пензы от 14 июня Серебрякову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 11 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Серебряков лишен права занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения сроком на три года.

Серебряков был задержан в апреле 2018 года при получении взятки и впоследствии уволен с должности главврача онкологического диспансера. В отношении него были возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в крупном и особо крупном размерах"). Как установил суд, с декабря 2016 года по апрель 2018 он незаконно получил деньги за то, что обеспечил условия участия двух фармацевтических компаний в аукционах на поставку лекарственных средств в диспансер. Общая сумма взяток превысила 1,6 млн рублей.

Приговор по делу не вступил в законную силу.