Пожар в приюте для животных в Петербурге локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Спасатели локализовали пожар в приюте для животных "Брошенный ангел" на Кожевенной линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге в пятницу днем. Как сообщили журналистам в пресс-службе городского управления МЧС, ни одно животное не пострадало.

"Пожар локализован. Ни одно животное не пострадало", - сказали в пресс-службе.

По уточненным данным МЧС, в здании приюта для животных происходит горение на площади 20 кв. м. Ранее сообщалось, что из здания эвакуировали около 300 кошек и семь собак. Сведения о пострадавших не поступали.

Приют на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" уже обратился к жителям с просьбой о помощи для животных. Масштаб ущерба пока не установлен.