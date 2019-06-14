Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня

ГААГА, 14 июня. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию. Об этом сообщила в пятницу голландская прокуратура.

В ходе встречи, по данным ведомства, международные следователи расскажут о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17". Дополнительную информацию в прокуратуре предоставлять отказались. В преддверии пресс-конференции будет проведена закрытая встреча для родственников жертв крушения.

Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в ходе мероприятия для прессы будут названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Предыдущая пресс-конференция ССГ прошла 24 мая 2018 года. В ее ходе эксперты заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.

В России данные обвинения отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по Boeing, и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор на территорию России не возвращалась.