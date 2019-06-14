В одном из районов Астраханской области ввели режим ЧС из-за отсутствия питьевой воды

АСТРАХАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Астраханской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Приволжском районе, где из-за ветхости водопровода жители остаются без питьевой воды. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора области.

"[Временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин] ввел режим чрезвычайной ситуации по водоснабжению в Приволжском районе", - говорится в сообщении.

По данным властей, село Началово обеспечено только технической водой. Будет организован круглосуточный подвоз питьевой воды.

"Такая ситуация складывалась годами. Тем более мне не понятно, почему до сих пор проблема не решена. Мы запланировали мероприятия по обустройству новой системы водоподачи", - приводит пресс-служба слова Бабушкина.

Строительство водопровода для обеспечения жителей питьевой водой будет завершено в 2020 году.