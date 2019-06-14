Лидер группы "Коррозия металла" задержан за повторную езду в пьяном виде

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности лидера трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого, задержанного в четверг за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"13 июня на улице Центральной в городе Мытищи сотрудниками полиции было остановлена автомашина под управлением гражданина 1966 года рождения. По первичным признакам, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Сотрудниками ГИБДД было установлено, что данный гражданин ранее уже был лишен права управления транспортным средством. "В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 12.26 ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). По данной статье ему может грозить административный арест на срок от 10 до 15 суток. Полиция направила материалы дела в суд для принятия решения.

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет о скандально известном музыканте Сергее Троицком, известном под сценическим псевдонимом Паук. "Троицкий был задержан вчера вечером рядом со своим домом в деревне Погорелки Мытищинского района", - сказал собеседник агентства, уточнив, что после задержания музыкант отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По словам источника, Троицкий вину в инкриминируемом преступлении не признает. Он уже привлекался к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения в мае этого года.

53-летний Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, является создателем и лидером трэш-метал-группы "Коррозия металла". В 2002 году против него было возбуждено уголовное дело за возбуждение вражды, осенью 2003 года его принудительно обследовали в институте судебной психиатрии имени Сербского, где признали вменяемым. Он неоднократно баллотировался на различных выборах, в 2007 году победил на выборах главы поселка Запрудня Московской области, но отказался от должности из-за "неперспективного расположения поселка".