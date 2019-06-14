Под Саратовом экс-сотрудника МВД подозревают в сбыте наркотиков и превышении полномочий

САРАТОВ, 14 июня. /ТАСС/. Следователи подозревают бывшего начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД в Энгельсском районе Саратовской области в сбыте наркотических средств и превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"В отношении уже бывшего начальника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ "Энгельсское" возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере") и статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

По данным следствия, в 2018 году тогда еще начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ "Энгельсское", его заместитель и оперуполномоченный данного отдела на одной из улиц города Энгельса остановили 25 и 24-летних молодых людей, но каких-либо запрещенных веществ у них не обнаружили. Однако в мобильном телефоне одного из них сотрудники обнаружили адрес "тайниковой закладки" наркотиков. "Владелец телефона попросил полицейских вернуть ему "мобильный". В ответ на это они повалили его на землю, нанесли несколько ударов руками и ногами и доставили в отдел полиции. В это время 24-летний мужчина смог убежать", - уточняется в сообщении.

Уже в отделе полиции начальник отдела поместил в одежду 25-летнего мужчины наркотики в крупном размере, тем самым осуществив сбыт запрещенного препарата. В дальнейшем данный наркотик в присутствии понятых был изъят у потерпевшего, и в отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело.

Позже полицейского задержали сотрудники УФСБ. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, все вышеперечисленные сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.