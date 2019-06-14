В Волгоградской области пресекли канал контрабанды военной продукции в США

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Канал поставки в США более 100 составных частей к автомату Калашникова пресекли в Волжском (Волгоградская область), еще более 500 единиц продукции военного назначения изъято. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Южной оперативной таможни Южного таможенного управления.

"В ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города Волжский осуществил поставку в США более 100 единиц составных частей к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, при обыске в доме подозреваемого изъято свыше 500 единиц товаров военного назначения, подготовленных к отправке за границу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей)", - добавили в пресс-службе.