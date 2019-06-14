Депутата заксобрания Пермского края осудили за хищение более 140 млн рублей

ПЕРМЬ, 14 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд города Перми приговорил депутата законодательного собрания Пермского края, бывшего исполнительного директора машиностроительного завод имени Дзержинского Егора Заворохина к семи годам лишения свободы за хищение совместно с группой лиц у предприятия более 140 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу рассказали в пресс-службе суда.

"Заворохину за два преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенная с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере") назначено наказание в совокупности семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

По информации суда, также по делу проходят директор муниципального предприятия "Автобаза Администрации города Перми" Денис Овчинников и его сын Максим Овчинников, их приговорили к семи и четырем годам лишения свободы, соответственно.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, Заворохин, отец и сын Овчинниковы, вступив между собой в преступный сговор, в 2011-2012 годах похитили свыше 140 млн рублей, принадлежащих машиностроительному заводу. В частности, имея возможность распоряжаться денежными средствами предприятия, они обратили в свою пользу средства, предназначенные для ремонта кровли одного из корпусов и оплаты поставок тепловой энергии для производственных целей. Кроме этого, Денис Овчинников, будучи директором муниципальной автобазы, а после став председателем ликвидационной комиссии данной организации, реализовывал имущество, находящееся в собственности города Перми, по заниженной цене, причинив тем самым городскому бюджету ущерб на сумму более 90 млн рублей.

Суд взыскал с ответчиков в пользу завода 141,9 млн рублей, в пользу муниципального образования - 94,5 млн рублей

Заворохин был избран в законодательное собрание Пермского края 4 декабря 2016 года по одномандатному избирательному округу №2, включающему в себя часть Дзержинского и Кировского районов Перми. С 2011 по 2017 год занимал должность исполнительного директора ФГУП "Машиностроительный завод имени Дзержинского".