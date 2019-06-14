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Обновлено 

Пожар охватил еще одно здание на строительном рынке в Улан-Удэ

В нем находится магазин стройматериалов

ТАСС, 14 июня. Огонь с горящего административного здания на строительном рынке в Улан-Удэ перешел на соседнее здание, где располагается магазин стройматериалов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главка МЧС по республике.

"В связи с увеличением площади, пожар перешел на рядом стоящее здание, где находится магазин стройматериалов", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что площадь возгорания сейчас составляет 1,8 тыс. кв. м.

"В настоящее время остается гореть склад крепежных изделий с пристроенными складами, общая площадь пожара составляет 1,8 тыс. кв. метров", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара выросла до 1,6 тыс. кв. м. Пожару присвоен четвертый, наивысший ранг сложности. Пострадавших нет. К тушению привлечены в том числе пожарный поезд и вертолет Ми-8.

В новость внесены изменения (14:34 мск) - добавлен комментарий МЧС.

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