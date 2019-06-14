Житель Орла осужден за изготовление и попытку сбыта более 20 кг синтетических наркотиков

ТАСС, 14 июня. Суд в Орловской области признал жителя Орла виновным в незаконном производстве и попытке сбыта 23 кг синтетических наркотиков и приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима, сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина вместе с сообщниками организовал в доме нарколабораторию, где произвел 23 кг синтетических наркотиков, расфасовал и попытался продать, сообщило ведомство. Также установлено, что он собирался изготовить еще 69 кг.

"Свердловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Орла. Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с конфискацией в доход государства двух автомобилей и домовладения, использованных осужденным при совершении преступлений", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), покушении на их сбыт (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), а также покушении на незаконное производство еще одной партии (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Осужденный в ходе предварительного следствия заключил с правоохранителями досудебное соглашение о сотрудничестве. Преступления были пресечены сотрудниками УФСБ по Орловской области, уточнили в прокуратуре.