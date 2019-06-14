Жительница Петербурга получила 13 лет колонии за контрабанду кокаина из Колумбии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местную жительницу Наталью Соловьеву к 13 годам колонии за контрабанду наркотиков из Колумбии и попытку сбыта около 2 кг кокаина, сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Отмечается, что осужденная состояла в преступной группе, которая организовала поставки в Россию крупных партий наркотиков. Также она пыталась сбыть порядка 2 кг кокаина, но была задержана.

"Суд назначил ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Соловьеву признали виновной в контрабанде наркотиков и покушении на их сбыт (ч. 4 ст. 229.1, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Уголовные дела в отношении других членов преступной группы выделены в отдельные производства.